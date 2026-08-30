CTP Milletvekili Devrim Barçın, Güvenlik Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik hazırlanan üç yasa tasarısı üzerinden Başbakan Ünal Üstel’e tepki gösterdi.

Başbakan Ünal Üstel, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin özlük haklarını güçlendirmeye yönelik üç ayrı yasa tasarısının Bakanlar Kurulu gündemine alındığını açıklamıştı. Tasarıların; kadro ve baremlerin yeniden düzenlenmesi ile statü değiştiren personelin geçmiş hizmetlerinin korunmasına ilişkin düzenlemeler içerdiği belirtilmişti.

Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üstel’in “Güvenlik Kuvvetleri personelinin uzun yıllardır beklediği özlük haklarını Bakanlar Kurulu’ndan geçirip Meclise sevk ettik” ifadelerine atıfta bulunarak, söz konusu üç yasa tasarısının içeriklerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Barçın, “Elbette bizler bu çerçevede yanlış ve eksiklerin düzeltilmesi için görüşlerimizi Mecliste ifade edeceğiz” dedi.

Üstel’e yönelik eleştirilerini sürdüren Barçın, seçimlerin yaklaşması nedeniyle kamuoyunda algı yaratılmaması gerektiğini savundu.

Barçın, paylaşımında, “Seçim yaklaştı diye algı yaparak insanların umutları ile oynamayın; yazıktır, günahtır, ayıptır; hiç mi vicdanınız kalmadı sizin gerçekten pes artık” ifadelerini kullandı.