Türkiye İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili kurtama faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiğini, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halindeki 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir"