Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. İngiltere konserinin hemen ardından Kıbrıs’a geçen Uluğ, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Son 48 saatte yaptığı yolculuklara dikkat çeken sanatçıya,

“Eskişehir, İstanbul, Londra, tekrar İstanbul ve şimdi Kıbrıs… Toplamda kaç kilometre yol yaptınız?” sorusu yöneltildi. Uluğ bu soruya şu yanıtı verdi:

“Vallahi Eskişehir–Londra arası kaç kilometredir bilmiyorum ama hesaplayalım. Sanırım ilk defa biri bana bunu soruyor. Herhâlde toplamda 10 bin kilometre yapmışızdır. Bu süre zarfında hiç yatak yüzü görmedik, hiç uyumadık. Sadece uçaklarda ve yollarda, oturarak uyuyabildik. Gerçekten üç günde 10 bin kilometre yol yapmışız.”



“SICAĞI SEVİYORUM”

Dubai tatili hakkında da konuşan Uluğ, kısa kaçamakların kendisine iyi geldiğini belirterek,

“Arada böyle değişiklikler yapmak ve enerjiyi yenilemek çok iyi geliyor. Ben denizi ve sıcağı çok seviyorum, o yüzden bize çok iyi geldi.” dedi.

“YENİ ŞARKILAR YOLDA”

2026 yılında yeni şarkılar gelip gelmeyeceği sorulan başarılı sanatçı, müjdeyi şu sözlerle verdi:

“Vallahi olacak. Çünkü çok güzel şarkılar yaptık. Hem tatil öncesinde hem de sonrasında, yenilenen enerjimizle üretimler yaptık. Benim şarkım çıkacak ama benden önce tabii ki Asil’in şarkısı çıkacak. Bol bol güzel şarkı yaptık.”

Röportajın ardından sahneye çıkan Derya Uluğ, performansıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.