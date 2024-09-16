Akdoğan- Vadili anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, kaza, Burak Sefa Ürüm'ün (E-32) 20.00 sıralarında  yönetimindeki FB 950 plakalı salon araçla  Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen İsmail Kaya (E-45) yönetimindeki HT 944 plakalı araçla yüz yüze çarpışmışması sonucunda meydana geldi 

Kaza sonucu yaralanan Ürüm kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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HT 944  plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Bayır Kaya (K 44) ve Mustafa Efe Kaya'nın (Ç-9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv