Akdoğan- Vadili anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, kaza, Burak Sefa Ürüm'ün (E-32) 20.00 sıralarında yönetimindeki FB 950 plakalı salon araçla Vadili istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen İsmail Kaya (E-45) yönetimindeki HT 944 plakalı araçla yüz yüze çarpışmışması sonucunda meydana geldi

Kaza sonucu yaralanan Ürüm kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HT 944 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Bayır Kaya (K 44) ve Mustafa Efe Kaya'nın (Ç-9) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.