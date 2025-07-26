Sigmalive haber sitesinde yer alan habere göre, Limasol’un Mallia köyünde Çarşamba günü başlayan ve iki can kaybına yol açan yangın, kontrol altına alınsa da bölgede yeniden alevlenme riski yüksek.

Limasol’daki Operasyon Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, yangının gece saatlerinde bazı bölgelerde yeniden alevlendiği ancak büyümeden müdahale edildiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin gece boyunca sahada nöbet tuttuğu bildirildi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 15 köyde 191 evin zarar gördüğü, bunlardan 93’ünün tamamen yandığı açıklandı. Ayrıca 120 araç, 31 karavan, iş yeri, depo ve bir restoran da alevlere teslim oldu. En büyük yıkımın Souni-Zanatzia, Agios Therapontas, Lofou ve Vouni bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Bölge halkı ise hem kayıplar hem de güvenlik endişesiyle tedirgin.

Gece boyunca polis ve özel timler bölgede devriye gezdi. Souni-Zanatzia civarında hasarlı evlerden hırsızlık yapıldığına dair ihbarlar alındı. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili kundaklama ihtimalini araştırıyor. Tanık ifadeleri toplanmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde zarar bilançosunun daha da artması bekleniyor.