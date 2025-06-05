Alkollü sürücü yönetimindeki kamyonet ile önündeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulup karşı şeride geçerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bu sabah, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Ahmet Arslan (E-47) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UG 310 plakalı kamyonet araç ile, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden ve kırmızı ışık yandığı için yavaşlamak zorunda kalan Ugochıluke Agomuo (K-32) yönetimindeki LS 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru kontrolsüzce savrulan LS 696 plakalı araç, karşı şeride geçerek durdu.

Kamyonet sürücüsü Ahmet Arslan aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.