Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Rekabet Kurulu Başkan ve üyelerini kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Rekabet Kurulu Başkanı Avukat Şifa Kırmızıgil ve üyeler, önceki gün Bakan Amcaoğlu’na, 2025 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verdi.

Bakan Amcaoğlu, Rekabet Kurulu’nun 2025 faaliyet raporu ve aynı yılın ihale itiraz nihai kararlarına önem verdiklerini belirtirken, rekabet politikaları ve adil rekabetin önemine dikkat çekti.

Amcaoğlu, kurula çalışmalarında başarı diledi.