Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı (SAMTAY), çocuklara yönelik gökyüzü ve gök cisimlerinin teleskopla inceleneceği gözlem programı düzenleyecek.

Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 20.30’da Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, Samtay Vakfı önünde gerçekleştirilecek programda çocuklar, Ay’ı ve gökyüzündeki yıldızları teleskop aracılığıyla gözlemleme fırsatı bulacak.

Etkinlikte, gökyüzüne ilişkin temel bilgilerin paylaşılacağı ve çocukların astronomi ile bilimsel gözleme ilgilerinin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, çocuklar gökyüzünü bilimsel bir bakış açısıyla incelemeye davet edildi.