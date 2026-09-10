Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği (KKSD) ile Türkiye Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin ortak sergisi “Kâğıdın Halleri”, Antalya, Kepez Belediyesi Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

KKSD’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs ve Türkiye’den çok sayıda sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, kâğıdı bir sanat ve ifade malzemesi olarak farklı kullanım biçimlerini izleyicilere sundu.

KKSD Başkanı Kemal Behcet Caymaz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bu yana kâğıt sanatlarının gelişimine katkı sağlamayı, sanatçıları bir araya getirmeyi ve bu alandaki üretimleri desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Caymaz, Türkiye Kâğıt Sanatçıları Derneği ile gerçekleştirilen ortak serginin iki derneğin sanatçıları arasında kurulan bağ açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu sergi yalnızca eserlerimizi değil; dostluğumuzu, üretme heyecanımızı ve sanatın birleştirici gücünü de aynı çatı altında buluşturuyor.” dedi.

Sergi, 17 Eylül'e kadar Kepez Belediyesi Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.