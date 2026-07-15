Lefke'de, Aplıç bölgesindeki yangına sebep olan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangının, isminin baş harfleri G.D. (E-40) olan şahsın, arazi içerisindeki kuru otları kasten ateşe vermesi sonucu başladığı tespit edildi.

Lefke Aplıç bölgesinde, dün sabaha karşı bir arazide meydana gelen yangında, 3 narenciye ağacı, 4 kelepçeli sulama hortumu, yığın haldeki kuru otlar ile dallar yandı. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında G.D.(E-40) tutuklandı.



-Akdoğan’da ağıllar bölgesinde yangın



Akdoğan’da ağıllar bölgesinde, dün saat 14.00 sıralarında, bir şahsa ait ağılın yanındaki arazide meydana gelen yangın sonucu, 24 adet rulo balya yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.