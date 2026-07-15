Ülkede ikamet izinsiz yaşayan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde tutuklanan 4 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de sarhoş şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi’nde bu sabahın ilk saatlerinde nefes örneği vermeyi reddeden ve alkollün etkisiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren A.G.(E-24) tutuklandı.

-Akova’da iş kazası

Öte yandan 26 yaşındaki Khawar Abrar (E) dün saat 22.30 sıralarında Akova'da park halindeki tıra bağlı boş yakıt tankerinin lastiğini tamir ederken yaralandı.

Yüksek basınçtan patlayan lastiğin yaraladığı Abrar, bacak ve dirseğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ortopedi servisinde müşahede altına alındı.