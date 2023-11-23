Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa’da önceki gün bir pansiyonda yaşanan soygun olayı sonrası bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, pansiyona araç satışı için giden D.A.A’nın (E-20), aracı satın alacak şahsı darp ederek, elleri ve ayaklarını iple bağlayıp etkisiz hale getirdiği ve şahsa ait 26 bin Doları ve bin TL nakit parayı çaldığı kaydedildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısın tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

-Soygun, adam kaçırma ve darp olayında aranan zanlılar tutuklandı

Öte yandan 17 Kasım’da Gemikonağı’nda, meydana gelen soygun, adam kaçırma ve darp olayında, zanlı olarak aranan A.H.(E-28), A.T.(E-23) ve A.M’nin (E-28) tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

-Orijinal ürün diyerek dolandıran şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün elindeki cep telefonu, kulaklık ve akıllı saati, öyle olmamasına rağmen orijinal ürün olduğunu söyleyerek 7 bin TL’ye satan O.C.Z.(E-28) tutuklandı.