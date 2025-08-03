Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya paylaşımında CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman’a seslenerek, federasyon kurulması durumunda Rum mallarını satanların ve alanların durumunun ne olacağını sordu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “mankurt” kavramı üzerinden değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs’ta milli kimliği reddeden bir kesimin varlığına dikkat çekti.

“Mankurt, Orta Asya Türklerinin kullandığı bir kavram. Milli kimliğini inkâr edip, düşmanlara hizmet eden kişilere verilen addır Mankurt” ifadelerini kullanan Arıklı, Kıbrıs’ta AKEL’in 1980’li yıllarda ortaya attığı fikirlerin etkili olduğunu savundu.

Arıklı, “Bugün içimizdeki mankurtların sayısı bir hayli fazla. Ne yazık ki çocuklarımıza milli şuur veremediğimiz için, mankurtlaşmaya zemin hazırladığımız da acı bir gerçek” dedi.

Arıklı, anayasal haklardan faydalanan bazı kişilerin KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaret ettiğini belirterek, bu kişilerin cezai yaptırımla karşılaşmamasını eleştirdi.

Şener Elcil’in Tatlısu’daki arazisini Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un şirketine sattığını ve başka bir arazinin satış pazarlığını yaptığını iddia eden Arıklı, İzzet İzcan’ın da Kalkanlı sırtlarındaki Rum arazisi üzerine yurt yaptığını ve bunu Kalkınma Bankası kredisi ile gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

“Acaba bu arkadaşlar gibi daha kaç kişi barışçı geçinip, Rum’un avukatlığını yapıyor ve bunların kaç tanesi işgal rejiminin(!) kendilerine sağladığı imkânları tepe tepe kullanıyor?” diye soran Arıklı, Rum ev ve arazilerinin kimler tarafından tutulduğuna ve satıldığına dikkat çekti.

Arıklı, paylaşımının sonunda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine atıfta bulunarak, “Altın vuruş sorusu” dediği şu soruyu yöneltti:

“Yarın bir federasyon kurulursa işgal rejiminin(!) kendilerine verdiği ev ve arazileri tutanların, tuttuğu ev ve araziyi satanların ve bunları satın alanların durumu ne olacak? Bence Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, Federasyonu savunan iddialı adaylarımızdan Tufan Hocanın cevaplandırması gereken soruların başında bu geliyor.”