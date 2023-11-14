CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin görevinden bir an önce istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Akansoy, Töre’nin faşist bir zihniyetin temsilcisi olduğuna da vurgu yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin tavrını eleştirdi.

Töre’nin Meclis’te yaptığı açıklamayla gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirten Akansoy, Töre’nin tamirde olan araçlara benzin aldırdığı iddialarına tatmin edici bir cevap ve Divan kurulunun konuyu Maliye Teftiş Kuruluna havale etmesine izin vermek yerine, saldırıya geçmeyi yöntem zannettiğini belirtti. Akansoy, “Töre, kendi gibi düşünmeyenleri yok sayan, ötekileştiren, düşmanlaştıran faşist bir zihniyetin temsilcisidir. Kendisi Meclisin tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği siyaset alanı olduğunun idrakinde değildir” dedi.

Töre’nin en büyük özelliğinin yalan söyleyerek rakiplerini sağa sola jurnallemek olduğunu kaydeden Akansoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Töre’nin Meclis Başkanlığı, halkımızın seçilmiş temsilcilerinin yer aldığı Meclis’in hem itibarı hem de imajı bakımından son derece talihsiz bir durumdur.

Kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret eden, her zaman yalana başvurarak farklı düşünenleri özellikle Türkiye yetkililerine kötülemeyi, jurnallemeyi görev bilen Töre’nin Meclis Başkanlığından bir an önce istifa etmesi gerekmektedir.”