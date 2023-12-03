Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu engelsiz bir dünya için hep birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Ataoğlu, yayımladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha iyi bir yaşam sunmak ve toplum içinde tam anlamıyla yer almalarını sağlamak, bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir.” ifadelerine yer verdi.

Ataoğlu mesajında şunlara değindi:

“Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını sürdürürken karşılaştıkları zorlukları anlamak ve bu zorlukları ortadan kaldırmak, insan haklarına saygı göstermenin ve toplumsal adaletin bir gereğidir.

Bu özel gün, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onların haklarına saygı göstermek ve toplumumuzu daha adil ve kucaklayıcı kılmak için bir fırsattır.

Devlet olarak, engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, sağlık ve diğer temel hizmetlere erişimlerini güçlendirmek adına çeşitli politika ve programlarımızı sürdürmekteyiz. Ancak, bu çabaların toplumun her kesiminden destek görmesi ve her bir bireyin sorumluluk alması, daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak için hayati önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara daha iyi bir gelecek sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyor, birlikte daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda bir adım daha atmaya davet ediyorum.

Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız.”