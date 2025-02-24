Lacivert Medya Kurucusu ve Yapımcı Coşkun Özer, Kıbrıs Türkleri’nin 1958-1974 dönemi arasındaki zorlu varoluş mücadelesini konu alan “Ayşe Tatile Çıktı” isimli filmin çalışmalarının titizlikle ve heyecanla sürdüğünü, film çekimleri için KKTC’nin iki farklı bölgesinde film platosu kurulacağını söyledi.

Hazırlıklarla ilgili açıklama yapan Coşkun Özer, “Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğe giden destansı mücadelesini anlatacağımız ‘Ayşe Tatile Çıktı’ isimli sinema filmimizin hazırlıklarını heyecanla sürdürüyoruz. 1958-1974 dönemini konu alan filmimizin senaryosu tamamlandı. Başrol oyuncularımız belli, diğer oyuncu seçmeleri devam ediyor. Oyuncuların büyük çoğunluğu Kıbrıs Türk halkının içinden olacak” dedi.

Sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Coşkun Özer, “Filmle ilgili tüm isim haklarını satın aldık. Devletimizden bu anlamda güçlü manevi destek de alıyoruz. Bu film, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini anlatan güçlü bir hikâyeye sahip. Amacımız, güçlü ve haklı hikâyeyi en doğru sinema diliyle anlatarak geniş kitlelere ulaştırmak. Bu film, aynı zamanda Kıbrıs’ın kültürel mirasını yaşatma ve dünyaya tanıtma misyonunun da güçlü bir parçası olacak” ifadesini kullandı.

KKTC’de Tatlısu ve Lefke olmak üzere iki farklı yerde film platosu kurma hazırlıklarının da devam ettiği bilgisini paylaşan Coşkun Özer, Ramazan orucunun tutulacağı Mart ayında oyuncu seçmelerinin tamamlanacağını söyledi. İki saat süreli olacak filmin çekimlerine Haziran ayında başlayacağını ve çekimlerin yaklaşık iki ay süreceğini belirten Özer, filmin önümüzdeki Kasım veya Ocak 2026’da vizyona girmesini öngördüklerini kaydetti.