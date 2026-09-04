Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında üç suçlamayla dokuz yıl ekiz aya kadar hapis istendi.

AA’nın aktardığına göre Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmran Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da "Ölü Deniz" adıyla yayımlanan gösteride sarf ettiği söz ve ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği değerlendirildi.

Göktaş'ın bu suçlardan toplam 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Ne olmuştu?

Başsavcılıkça, Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde “suç unsuru” tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Göktaş, gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.