Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu 21 Mart’ta, gelirinin bir kısmı KKTC Engelliler Spor Federasyonu'na bağışlanmak üzere konser verecek.

Dernek’ten yapılan açıklamada, Dernek korosunun, 21 Mart Cuma akşamı 19.30'da Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda konser vereceği "Bahara Merhaba" konserinden elde edilecek gelirin bir kısmının KKTC Engelliler Spor Federasyonu'na bağışlanacağı belirtildi.

Koro, Şef Sanatçı Bahar Gökhan yönetiminde, Ufuk Şenyaylar Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Koro, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde sahne almıştı.

Konser biletleri 200 TL’den, Bahar Esintileri Sanat Derneği ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu'ndan satışa çıkarıldı.