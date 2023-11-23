Başbakan Ünal Üstel, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık açıklamasına göre, görüşmede, Global Engelliler Vakfı’nın hazırladığı Evrensel Standartlar Kılavuzu hakkında Başbakan Üstel’e bilgi verildi.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, hükümet olarak engelli bireylere ayrı bir önem verdiklerini vurguladı ve “Hükümet olarak engelli kardeşlerimizin her platformda önünü açmak en birincil hedeflerimizdendir” dedi.

KKTC’nin mevcut turizm potansiyeli ile dünyadan engelli bireyleri de konuk etmekte olduğuna işaret eden Üstel, “ Bu alanda turizm potansiyelimizi artırmak için Global Engelliler Vakfı ile işbirliği içinde ortak projeleri hayata geçirme hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bürokraside yaşanan sorunların azaltılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Üstel, “Sağlık turizmi ile ilgili yapılacak tüm çalışmalarda yaşanacak bürokratik zorlukları birer birer ortadan kaldıracağız. Yurt dışından gelecek engelli kardeşlerimizin aynı zaman da ülkemizin sağlık hizmetlerinden de yararlanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyayla kucaklaştırmak için yaptığımız girişimlerin meyvelerini bir bir alıyoruz. Yeni Kıbrıs politikamızla dünyayla kucaklaşırken, engelli kardeşlerimizin koyacağı katkılar da çok değerli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk de, “Global Engelliler Vakfı 127 ülkede örgütlü bir yapıdır. Dünyada yaklaşık bir buçuk milyar engelli bulunmaktadır. Bu potansiyel içerisinden Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırmak ve kurumsal iş birliği yapma hedefindeyiz. Bu hedefle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi tanıtımına katkıda bulunmak amacındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni global kapsayıcı turizm üssü yapmak istiyoruz” dedi.