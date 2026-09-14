Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Yerel Yönetim Vizyon 2030 Çalıştayı”nda belediye başkanları, belediye başkan adayları ve uzmanları bir araya getirerek yeni dönem belediyecilik vizyonunu şekillendirdi. İki gün süren çalıştayda “Herkes için hizmet” anlayışı temelinde sosyal, katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir belediyeciliğin yol haritası ele alınırken, geleceğe yönelik projeler de ortak çalışma masalarında değerlendirildi. Çalıştayda konuşma yapan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Yerel yönetimlerde ortaya koyduğumuz vizyonla gurur duyuyoruz. CTP’nin belediyecilik anlayışının temelinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık var” şeklinde konuştu.

İki günlük programın ilk gününde belediye başkan adaylarına yönelik iletişim, medya, sahne, siyasal iletişim, kişisel markalama ve sosyal medya eğitimleri verildi. İkinci gün ise 9 farklı masada çalışma grupları oluşturularak CTP’nin yerel yönetim vizyonu, belediyeciliğin farklı alanları üzerinden kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, oluşturulan masalarda mevcut uygulamaları değerlendirirken gelecek döneme ilişkin politika ve önerileri de tartıştı. Çalışma masalarında ortaya çıkan görüş ve önerilerle CTP’nin şeffaf, katılımcı, mali disiplini esas alan, sosyal adaleti gözeten ve yaşamın her alanına dokunan belediyecilik anlayışının gelecek dönem politikalarının daha da güçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca çalıştayın moderatörlüğünü Muhittin Özsağlam üstlenirken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Hasan Öztaş da katılımcılara hitap etti. Çalışma gruplarının konu başlıklarını değerlendirmelerinin ardından da Proje Masası Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, başkanların ve yeni belediye başkan adaylarının yeni döneme ilişkin projeleri değerlendirildi, deneyim paylaşımında bulunuldu ve uzmanlarla iş birliği içerisinde projeler üzerinde çalışıldı.

- Sıla Usar İncirli: CTP’li belediyeler bugüne kadar çok büyük bir fark yarattı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çalıştayda yaptığı konuşmada, CTP’nin yerel yönetimlere büyük önem veren bir siyasi parti olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerde ortaya koydukları anlayışla gurur duyduklarını ifade eden İncirli, CTP’nin belediyecilik anlayışının temelinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın bulunduğunu söyledi. CTP’nin yerel yönetimleri yalnızca günlük belediye hizmetleri üzerinden değerlendirmediğini belirten İncirli, altyapının yanı sıra sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışının da CTP belediyeciliğinin temel unsurları olduğunu vurguladı. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik, kurumsal ve toplumsal koşullara da değinen İncirli, CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Yeni dönemde de CTP’li belediyelerin yurttaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden İncirli, “Herkese eşit hizmet verecek bizim belediyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi. Her mahalleye, her insana, her sokağa eşit hizmet” diye konuştu.