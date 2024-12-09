Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, "Beni Macbeth Me Müzikali"ni tiyatroseverlerle buluşturuyor. Oyunun prömiyeri, 13 Aralık Cuma akşamı saat 20.30'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, müzikalin 13, 20 ve 27 Aralık tarihlerinde saat 20.30’da sahneleneceği belirtildi. +16 yaş grubuna yönelik olan oyunun biletleri 200 TL olarak belirlenirken, biletler www.kibrisbiletcim.com adresinden ve mesai saatleri içinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan temin edilebilecek.

Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği oyunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa gibi isimler rol alıyor. Müzik uygulamasını Arda Aygün, ışık tasarımını Mehmet Saygıer, sahne tasarımını Cem Taşlıovalı, kostüm tasarımını ise Ebru Öztürk üstleniyor. Dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, şarkıların kayıt, mix ve mastering çalışmaları Mehmet Ali Akçal’a ait olan oyunun final şarkısı piyano kaydını ise Mehmet İzbul gerçekleştirdi.

-Oyunun konusu

Macbeth ve Lady Macbeth, birbirlerinden habersiz yaşamaktadır. Macbeth, İskoçya’nın tanınmış komutanlarından biri olarak cesaretiyle ün salmıştır. Lady Macbeth ise zorluklarla dolu bir hayat sürmektedir. Macbeth ve Banquo, büyük bir sefere hazırlanırken, kaderin sürpriz oyunları beklenmedik bir aşk hikayesinin tohumlarını atar.