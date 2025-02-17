‘Beni Macbeth Me’ müzikali 21 ve 28 Şubat Cuma akşamı 20.30'da, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yeniden seyirciyle buluşuyor.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan verilen bilgiye göre, 16 yaş üstü seyircinin kabul edildiği oyunun 200 TL'lik biletleri www.kibrisbiletcim.com'dan satın alınabilecek. Biletler mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan temin edilebilecek.

Kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa yer aldığı oyunun müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk yer alıyor. Oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering ise Mehmet Ali Akçal'a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait.