Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs'ta taraflar arasında eşit hak ve statüye dayalı mutabık kalınmış ortak bir vizyon/uzlaşı zemini bulunmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta ve bölgede kalıcı barış, istikrar ve iş birliğine hizmet edecek bir uzlaşının ancak, denklik gereği, mevcut iki devletin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerine dayalı olarak güven arttıkça gelişen kurumsal iş birliği vizyonu üzerine inşa edilebileceği kaydedildi.

Beşparmak Düşünce Grubu tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs ihtilafında Rum ve Yunan taraflarının kurumsallaşmış hakimiyet kurma zihniyet ve arayışlarında bir değişiklik olmadığı, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı esnekliğine rağmen en basit güven yaratıcı önlemler konusunda dahi hiçbir ilerleme kaydedilemediği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın anlamlı müzakerelerin başlayabilmesi için pazarlık konusu olmayan Kıbrıs Türk halkının müktesep siyasi eşitliğinin teyit edilmesi talebinin bile yerine getirilmediği şartlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kala, eğer gerçekse, yeni bir çözüm çerçevesi hazırlamaya yönelmesi iyi niyet misyonunun sınırlarını aşan dayatmacı bir yaklaşımdır.”

Açıklamada, Kıbrıs’ta BM ve BM Genel Sekreteri tarafından yürütülen misyonların sınırlı bir amacı olduğu da belirtilerek, bunun taraflara anlaşma çerçevesi veya şartları ileri sürmeyi içermediği, BM’nin bugüne kadar "Kıbrıs’ta adaletten uzak ve ilkesiz davranarak, eşitsizliğin bekçisi" haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, laflar ötesinde temelde uzlaşı için sağlam bir ortak zeminin bulunmadığı belirtilerek, “Bu ortamda BM Genel Sekreteri’nin sözü edilen yönde bir girişimde bulunması 29 Nisan 2021 tarihinde Cenevre’de 5+1 gayrı resmi toplantısından sonra söylediklerinin inkârı ve ‘atı arabanın önüne koyma’ ile ‘zorlama’ olarak tanımlanabilir.” denildi.

Beşparmak Düşünce Grubu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan bu gerçekliklere dayalı ilkeli bir duruş sergilemesi, proaktif düşünen uluslararası aktörler ile BM’nin bölgede değişmekte olan tehdit ve fırsatlar ışığında kalıcı istikrar ve iş birliğine hizmet edecek yapıcı bir vizyon doğrultusunda hareket etmesi beklentisi ifade edildi.