Grift Tiyatro oyuncuları ile yerel oyuncular tarafından Girne Belediyesi iş birliğinde sahnelenecek “Bina” isimli tiyatro oyunu, 11 Mart Salı ve 13 Mart Perşembe günleri seyirci ile buluşuyor.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Sena Büyükyılmaz’ın yazdığı ve Hakkı Can Erol’un yönettiği “Bina” isimli tiyatro oyunu, her iki gün de saat 20.00'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Prömiyerini Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştiren tek perdelik oyunun bilet ücretleri 250 TL olarak belirtildi. Oyun biletlerinin www.kibrisbiletcim.com adresinden veya oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.

“Bina” oyunun kadrosunda Ayşe Keseroğlu, Tünay Konti, Deniz Bice, Güneş Arabul, Alper Buğutekin, Onur Tamer, Nejat Yıldız, Özgür Adıtatar yer alıyor.

Yönetmen yardımcısı koltuğunda Merve Demirel’in olduğu oyunda, Reji Asistanlığını Dilara Kavasoğlu üstleniyor. Dramaturg’lüğü Ceren Ertöz’ün yürüttüğü oyunun Süpervizörlüğünü ise Yeşim Özsoy ve Ayşe Sedef Ayter üstleniyor. Işık tasarımı Umut Rışvanlı, müzik Atilla Gündoğdu, hareket tasarımı Orçun Okurgan, dekor tasarımı Eylem Selim Güldiken, kostüm tasarımı Sude Nalcı ve video /afiş tasarımda Sena Büyükyılmaz isimleri yer alıyor.