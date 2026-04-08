Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 49 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında meydana gelen kazaların 10’u yaralanmayla, 38’i hasarla sonuçlandı. Kazalardan dolayı 2 milyon 280 bin 300 TL'lik hasar olduğu saptandı.

Trafik kazalarının 16'sı süratli araç kullanmak, 10'u dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 9'u yakın takip ve 5'i diğer etkenlerden dolayı meydana geldi. Kazaların 17’si Lefkoşa, 15’i Girne 11’i Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt ve 3’ü de İskele’de gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 2 bin 699 trafik suçu rapor edildi. Toplam 202 araç trafikten men edildi ve 6 sürücü ise tutuklanmıştır.

Rapor edilen trafik suçların dağılımı ise şöyle;

“Sürat ( 643 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 23 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 187 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 47 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 12 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 47 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 89 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 207 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 97 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 41 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 38 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 11 ) ve bin 217 diğer trafik suçlarından”