Birinci Medya Gurubu Başkanı Ertan Birinci ve beraberindeki heyet, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

TMT Mücahitler Derneği’nden verilen bilgiye göre, Dernek Genel Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu görüşmede, Birinci’ye, 15 Kasım Üniversitesi Rektörü Mustafa Menekay, Genç TV Genel Müdürü Yavuz Apaydın, Genç TV Haber Müdürü Hasan Karaokçu ile Genç TV ve 15 Kasım Üniversitesi yetkilileri eşlik etti.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar görüşmede yaptığı konuşmada, "Biz TMT Mensupları olarak canımızı kanımızı feda ederek ve binlerce şehit vererek bu günlere geldik. Bundan sonra hepimize düşen görev devletimizi yaşatmaktadır.” dedi.

-Birinci

Birinci Medya Gurubu Başkanı Ertan Birinci yaptığı konuşmada, babasının da TMT mensubu olduğunu söyleyerek, “Bugün Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri halen var ise, bu TMT sayesindedir. Eğer TMT kurulmamış olsaydı bugün Kıbrıs'ta Türk olmayacaktı. Bugün var isek, TMT ve Anavatanımız sayesinde varız” dedi.

Rumların anlaşma yapma taraftarı olmadığını ve görüşmeler sırasında her defasında masadan kaçtıklarını söyleyen Birinci, “Bize düşen görev bundan sonra devletimiz KKTC'yi yaşatmak ve tanınması için çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.