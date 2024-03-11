Birleşmiş Milletlerin (BM), ara bölgedeki bir evin tamiratına ilk kez izin verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Karpaz kökenli Fotis Fotiu isimli bir Rum’un, ara bölgede bulunan evini tamir edebilmek için BM’den talepte bulunduğunu ve bu talebin, evin tamamen restore edilmemesi şartıyla kabul edildiğini yazdı.

Gazete, verilen izin çerçevesinde çatının tamir edileceğini ve zaman içerisinde betonda oluşan erozyonla mücadele edileceğini kaydetti.

Fotiu’nun, geçen yılın mayıs ayında Başkanlığa mektup göndererek, birçok açıdan önem taşıyan bu çalışma için maddi katkı talebinde bulunduğunu belirten gazete, İçişleri Bakanlığının Fotiu’ya verdiği yanıtta, daha önce göçmenlik politikası çerçevesinde yardım edildiği için başka bir katkı yapılamayacağının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, Fotiu’nun daha önce aldığı yardımla şimdi talep ettiği yardım arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını söylediği ve ilerde, evi tamamen restore edebilmek için yeniden BM’ye başvurma niyetinde olduğu ifade edildi.