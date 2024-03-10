Rusya’nın, KKTC’de açtığı konsoloslukta, 1-4 Mart tarihleri arasında Rusya’daki seçim için sandık kurduğu iddia edildi.

Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol etmediği bölgelerde” ilk defa, KKTC’de daimi olarak ikamet eden Rusların oy kullanabilmesi için sandık kurduğunu öne sürdü.

Gazete, KKTC’deki “iyi bilgilendirilmiş kaynaklara” göre, KKTC’de daimi olarak ikamet eden Rusların sayısının 50 bine dayandığını ve seçim için, yaklaşık 10 bin Rus’un (KKTC’de yaşayanların yüzde 15-20’si) oy kullandığının düşünüldüğünü iddia etti.

Güney Kıbrıs’ta da aynı tarihlerde, Rusya’daki seçim için sandık kurulduğunu kaydeden gazete, 15-17 Mart tarihlerinde de yeniden sandık kurulacağını ve KKTC’dekine benzer oranda katılım beklendiğini yazdı.

Haberde, KKTC’de ilk kez seçim sandığı kurulmasının, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle göç eden çok sayıda Rus’un Türkiye’den veya Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçerek buraya yerleşmesinden ve Batı ülkeleri ile AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle KKTC’deki Rus ekonomik faaliyetlerinin artmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.