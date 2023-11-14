Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Karpaz bölgesinde bulunan özel çevre koruma bölgelerinin ne amaçla değiştirilmek istendiğini sordu. Borak, acil olarak Karpaz İmar Planı’nın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Borak yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Karpaz bölgesi “özel çevre koruma bölgeleri” ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmalar ışığında bazı bölgelerin derecelendirmelerinin değiştirileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

“Yapılan çalışmalar kimler tarafından ve kime yönelik yapılmaktadır? Karpaz bölgesinde bulunan özel çevre koruma bölgeleri ne amaçla değiştirilmek istenmektedir?” sorularını soran Borak, şunları kaydetti:

“Bilinmelidir ki üstü kapalı ve kapalı kapılar ardında Karpaz bölgesi ile ilgili yapılan çalışmaların topluma hiçbir faydası olmayacaktır. Yapılması gereken tüm paydaşlar ile birlikte acil olarak çalışma başlatıp, Karpaz İmar Planı’nın hayata geçirilmesidir.”

Borak, konuyla ilgili çalışmaların, şeffaf bir şekilde, toplumun geneli ve özelde Karpaz bölge halkı bilgilendirilerek ve işin içine katılarak, yapılması gerektiğini belirtti.