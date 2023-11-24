Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da “Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar” teması ile düzenlenen Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 bütünleşik etkinliğinde bir konuşma yaptı.

BTHK’dan yapılan açıklamaya göre, Bürüncük, yarım asırlık geçmişi olan TBD’nin 40 yıldır değeri sürekli artan etkinliklere imza attığını belirterek, nazik davetlerinden dolayı TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’ye teşekkür ederek konuşmasına başladı.

“Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar” konusunun sadece doğal afetlerde değil, siber depremlerde de oldukça önemli bir konu olduğunu belirten Bürüncük, “6 Şubat depremi hepimizi derinden üzen sonuçlar doğurmuştur. Yaşanan bu tarifsiz acıdan İnşallah ders almışızdır. Kendi alanımız ile ilgili de gözden geçirmemiz gereken konular mevcut” dedi.

Doğal afetlerde ve acil durumlarda kritik altyapıların sürekliliğinin sağlanması konusunda neler yapılabileceğinin tartışılacağını hatırlatan Bürüncük, benzer doğal afetlerde kendi kendimizi mümkün olduğunca hızlı tedavi eden ve daha az zarar gören alt yapılara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bürüncük, “Kritik altyapıların sürekliliği konusunda gerekli yatırımlar, sektöre verilecek teşviklerle bir an önce yapılmalı” dedi.

Bürüncük, kritik altyapıların sadece doğal afetlerde değil, siber depremlerde de aynı önemi barındırdığını, bir siber saldırılar sonucunda ülkelerin sağlık sistemi, devlet yönetimi ve elektrik altyapısı felç edilebileceğini, bunun da örnekleri bulunduğunu belirtti.

Bürüncük, “Dolayısıyla sadece doğal afetler açısından değil, kritik altyapılar siber depremler gibi durumlarda da yedeklenmeli ve sürekliliği sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

BTHK Başkanı Bürüncük, Türkiye’nin e-devlet uygulamalarında dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de benzer uygulamaların aynı seviyeye geldiğini görmeyi umduğunu aktardı.

Bürüncük sözlerine şöyle sürdürdü:

“Tabi e-devletin yanında; dijitalleşen, sayısal servisleri ve hizmetleri artıran ve çeşitlendiren, ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyaya satan, yerli ürünleri kullanan bir sektör olmalıyız. Bu nedenle teknolojiye yatırımın yanında insan kaynağı ve insana yatırım çok önemli.”

Geçen yıl düzenlenen etkinlikte BTHK ile TBD arasında imzalanan protokolü hatırlatan Bürüncük, “Sayın Bakanımın önderliğinde bir protokol imzaladık ve Kıbrıs’ta, Sayın başkan ve derneğin diğer yöneticileriyle değerli faaliyetlere imza atmaya başladık. İnşallah, Allah’ın izniyle aynı şekilde devam edeceğiz. Üniversitelerimizin ve 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi gerçekten ciddi bir potansiyel. Ancak yönlendirilmesine ihtiyaç var. Gerekli eğitimlerin teşvik edilmesine ihtiyaç var. Sektörde yaratılacak iş fırsatları yönlendirmelerle ve teşviklerle değerlendirilirse ekonomimiz dünya ile rekabet edebilir duruma gelecektir” ifadelerini kullandı.

Bürüncük, konuşmasına son verirken Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliği çerçevesinde düzenlenecek olan KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Kapalı Vizyon Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yapılabileceklerin tartışılacağını belirterek tüm KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti için hayırlara vesile olmasını diledi.