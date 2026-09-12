Değirmenlik köyünde yol kenarında küçük çapta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Bölgeden gelen son görüntülerde alevlerin karşı dağa sıçradığı, yangının farklı noktalarda etkisini artırdığı ve bazı elektrik direklerinin de yanmaya başladığı görülüyor. Yangının ağaçlara ve çevredeki evlere de sıçradığı bildirildi.

Yangının fark edilmesinin ardından itfaiyeye haber verilirken, ekiplerin bölgeye sevk edilerek yangına müdahale ettiği öğrenildi. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, çevrede bulunan vatandaşların yangın bölgesinden uzak durması ve ekiplerin çalışmalarını engellememesi önem taşıyor.

Bölgede veya yakın çevrede su tankeri bulunan vatandaşlar ve işletmelerden, imkânları doğrultusunda yangın söndürme çalışmalarına destek vermeleri rica ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor.

Bölgede yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.