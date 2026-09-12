Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “Şampiyon Melekler” isimli geminin, Mersin Limanı’na varmasının ardından Türk Loydu tarafından klas sertifikasının yenilemesi için denetim işlemlerinden geçirileceğini bildirdi.

Bakanlık, “Filo Denizcilik” isimli şirkete ait “Şampiyon Melekler” isimli geminin, Mersin’e hareketiyle ilgili açıklama yaptı.

“Şampiyon Melekler” isimli yük gemisinin, bu sabah “Class” sertifikasının yenilenmesi amacıyla boş olarak Mersin Limanı’na hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Şampiyon Melekler isimli gemi, Mersin Limanı’na varmasının ardından Türk Loydu tarafından klas sertifikasının yenilemesi için denetim işlemlerinden geçirilecektir.

Söz konusu geminin Mersin Limanı’na hareketinin normal seferlerine başladığı şeklinde değerlendirilmemelidir. Süreç, sertifika yenileme ve gerekli teknik denetimler çerçevesinde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”