Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi faciasının 14’üncü gününde limanda bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarını ziyaret etti.

Arıklı’nın limana gelişi sırasında kayıp yakınlarının yoğun tepkisiyle karşılaşması bölgede tansiyonu yükseltti. Tepki gösteren bazı aileler, Arıklı’ya doğru su şişesi fırlattı.

Polis ekipleri yaşananlar üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Arıklı, tepkilere rağmen yaklaşık 10 dakika limanda kalarak ailelerle görüşmeye çalıştı. Ancak yoğun tepkiler nedeniyle görüşme gerçekleştirilemedi.

Tansiyonun daha fazla yükselmemesi amacıyla Arıklı, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde limandan ayrıldı.

Gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının limandaki bekleyişi sürerken, olayla ilgili arama ve soruşturma süreci de devam ediyor.