Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bakanlık görevini Olgun Amcaoğlu'ndan devraldı.

Bakanlık Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Taçoy, görevi devralması sonrasında yaptığı basın açıklamasında, siyasette esas sorumluluğun; halkın verdiği milletvekilliği görevi olduğunu belirerterek, halka hizmet noktasında her görevin önemli olduğunu vurguladı. Taçoy, “Önemli olan bu zor dönemde elimizi taşın altına koyabilecek cesarete sahip olmaktır” dedi.

Bakanlık görevinin bir bayrak yarışı olduğuna işaret eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Milletvekilliği bir siyasetçi için ulaşabileceği en üst makamdır. Çünkü buraya halkın takdiri ile gelirsiniz. O nedenle de siyasi yaşamımda halkımın bana vermiş olduğu milletvekilliği görevini her zaman her şeyin üzerinde tutmaktayım. Bu görev çerçevesinde üstlendiğim diğer tüm görevlerin de yine halkıma hizmet demek olduğu ve her ne zaman ve her ne koşulda olursa olsun halkıma hizmetten kaçamayacağımı da bilmekteyim. Bu çerçevede çeşitli zamanlarda ve çeşitli sürelerde bakanlıklar da dahil olmak üzere farklı görevler üstlenmiş birisi olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini bir kez daha üstlenmiş bulunmaktayım. Gailelerimiz de umutlarımız da ortak. Sorunları da çözümleri de biliyoruz.”

Hasan Taçoy, her görev gibi bakanlık görevinin de bir bayrak yarışı olduğuna işaret ederek, "Bayrağı devraldığım sevgili arkadaşım Olgun Amcaoğlu’na bugüne kadar ortaya koymuş olduğu hizmetler ve emekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu’nun çok zor zamanlarda ve koşullarda oldukça başarılı bir performans ortaya koyduğuna işaret eden Taçoy, şunları kaydetti:

“Şimdi bayrağı ben devralmış bulunuyorum. İlk hedefim bayrağı daha ileriye taşımaktır. Ülkemizin hak ettiği düzeyde bir yaşam kalitesini devam ettirmek ve daha yüksek bir seviyeye çıkarmak ise en büyük hedefimdir. Çıktığım yolda bana desteklerini gösteren herkese teşekkürlerimi sunarken, başta da belirttiğim üzere bana milletvekili görevi veren halkımın güvenine layık olmak için çalışacağımı ifade etmek isterim.”