Değirmenlik Başpınar Mahallesi’nde, kuru otların gerekli emniyet tedbirleri alınmadan yakılması sonucu yangın çıktı. Yangına neden olduğu belirtilen 38 yaşındaki S.N.İ.S.A.R.B. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 12 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Değirmenlik Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

S.N.İ.S.A.R.B.’nin evinin bahçesinde yığın halde bulunan kuru otları gerekli emniyet tedbirlerini almadan yakması ve ateşin kontrolden çıkması sonucu yangın meydana geldi.

Yangının Başpınar Mahallesi’nin kuzey kısmındaki dere yatağına sirayet etmesiyle yaklaşık 25 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, makilik alan, kamışlar ve zeytin ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma, Orman Dairesi ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ekipleri, askeri personel ve bölge halkı da müdahale etti.

Yangının söndürüldüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yangına neden olduğu belirtilen S.N.İ.S.A.R.B. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.