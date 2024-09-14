Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Kurtuluş Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve okuldaki inşaatın hala tamamlanmamasına tepki gösterdi.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir yazılı açıklamasında hükümet ve Güzelyurt Belediyesi’nin kamusal eğitimdeki sorunlara çözüm üretmediğini savunarak, kamusal eğitim sistemindeki kaosun giderek büyüdüğünü ve hükümetin plansız politikalarının kamusal eğitimi yok ettiğini ileri sürdü.

Gulamkadir, açıklamasında, “Her geçen gün eğitim sistemindeki kaosu büyütüyorsunuz. Bir neslin kaybedilmesine sebep oluyorsunuz. Biz, bu okullarda gençlerimiz kaliteli eğitim alsın, yeni Buse Savaşkan’lar yetişsin istiyoruz.” dedi.

Hükümetin okul yıkımları ve inşaat çalışmalarını deprem fizibilite raporlarına göre planlayamadığını savunan Gulamkadir, “Çocuklarımız, inşaat alanına dönen okullarda eğitim almaya zorlanıyor. İnşaat devam ederken bir çocuğun başına bir şey gelirse bunun hesabını verebilecek misiniz?” diye sordu.

Konteyner yapılarının “normalleştirildiğini” ifade eden Gulamkadir, “Her boş alana konteyner yerleştiriyorsunuz, ama okulların kantini, laboratuvarı, spor alanı yok. Eğitimin pedagojik boyutunu hiçe sayıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Belediyesi’ne de bazı eleştirilerde bulunan Gulamkadir, belediyenin eksik ve kırık kaldırımları tamamladığını ileri sürdü. Gulamkadir, hükümetin kamu okullarını göz ardı ettiğini ve eğitimde kaliteyi düşürdüğünü savundu.