Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram namazını restore edilen Selimiye Camisi’nde kıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazından sonra yaptığı açıklamada Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bayramlarda hoşgörünün, sevginin, saygının, birlik, beraberliğin önemli olduğunu belirten Tatar, dargınlık ve küskünlüğün geride kalması temennisinde bulundu.

Dünyada ve yakın coğrafyada çatışmalar yaşanırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güvenin hakim olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs’a barış ve güven ortamını getiren Barış Harekatı’nın bu yıl 51’inci yılının kutlanacağını kaydetti. Şehitlere Allahtan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İzolasyonlar ve ambargolar altındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle dünyada görünür olması ve devletin kabul edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

KKTC halkına, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara ve tüm İslam alemine sevgi, saygı ve muhabbetlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.