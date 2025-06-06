Girne Turizm Limanı’nda 'kanunsuz patlayıcı madde ithali, tasarrufunda ithali yasak ve gümrüksüz mal' bulundurmaktan ikişi kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 09.50 sıralarında M.S. (E-35) ve A.H.’nin (E-58) valizlerinde yapılan kontrolde, 30 havalı tabanca gazı ile 4 bin 500 adet çelik bilye bulundu. Malzemelere emare olarak el konuldu, iki zanlı tutuklandı.

- Girne’deki uyuşturucu soruşturmasında tutuklama

Öte yandan, Girne’de 2 Haziran’da bir market önünde yere bırakılmış sigara paketi içinde bulunan 4 sarma sigarada, hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan içerik tespit edilmesinin ardından, olayla bağlantısı olduğu belirlenen N.B. (E-22) dün tutuklandı.

Polis, N.B’nin evinde yaptığı aramada yetkili makamdan izinsiz 10 steroid içerikli ilaç ele geçirdi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.