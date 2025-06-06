Girne Turizm Limanı’nda 'kanunsuz patlayıcı madde ithali, tasarrufunda ithali yasak ve gümrüksüz mal' bulundurmaktan ikişi kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 259 sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde 259 sürücü rapor edildi
İçeriği Görüntüle

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 09.50 sıralarında M.S. (E-35) ve A.H.’nin (E-58) valizlerinde yapılan kontrolde, 30 havalı tabanca gazı ile 4 bin 500 adet çelik bilye bulundu. Malzemelere emare olarak el konuldu, iki zanlı tutuklandı.

- Girne’deki uyuşturucu soruşturmasında tutuklama

Öte yandan, Girne’de 2 Haziran’da bir market önünde yere bırakılmış sigara paketi içinde bulunan 4 sarma sigarada, hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan içerik tespit edilmesinin ardından, olayla bağlantısı olduğu belirlenen N.B. (E-22) dün tutuklandı.

Polis, N.B’nin evinde yaptığı aramada yetkili makamdan izinsiz 10 steroid içerikli ilaç ele geçirdi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.