Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının girişinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılanan Holguin ile Tatar arasındaki görüşme saat 09.00'da başladı.
Görüşmede, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık sürecinin ele alınması bekleniyor.
Holguin Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından saat 11.00’de de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek.