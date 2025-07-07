Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Hava Yolları (THY) ve A Jet ile ulaşımda çözüm odaklı, bilet ücretlerinin düşürülmesine yönelik adım atıyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat başkanlığındaki THY ve A Jet yetkilileri anlaşmaya imza koymak üzere KKTC’ye geldi. Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanında yetkilileri karşıladı.

Başbakan Üstel, Ataoğlu ve Arıklı, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve diğer yetkililerle birlikte apronda uçakla anı fotoğrafı çekti, anlaşmanın ülkeye hayırlı olmasını diledi. A Jet uçağı, “Ada Kıbrıs” logosuyla Ercan Havalimanı'nda yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı basın açıklamasında, bilet fiyatlarının cazip olması gerektiğine işaret ederek, hem öğrenciler, hem de turizm için ulaşımda yeni açılımlar yapmalarının şart olduğu belirtmişti.

Ada Kıbrıs projesi kapsamında Türk Hava Yolları ve A Jet ile yapılan anlaşmayla, Türkiye’nin büyük şehirlerine her gün shuttle uçuşları yapılacak.