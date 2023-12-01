Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde düzenlenen “İş’te Kadınlar 3’üncü Zirvesi’ne” katılarak bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen girişimci kadınları ülkede görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından gelen misafirleri selamlayarak, “Bugün gerçekleşen zirvede, geleceğe nasıl emin adımlarla yürüyeceğimizi görüyorum. Burada 1 millet ve 3 devlet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan kadınlarını birlikte görüyorum” dedi.

Kıbrıs’ta ve Türkiye’de verilen mücadelelerde kadınların büyük görevler üstlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kurtuluş Savaşı’nda kadınların sonuna kadar milletine sahip çıktığını belirtti.

Anadolu’da kadınlar mücadele verirken, Kıbrıs’tan kendilerini izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını tamamladığını, yeni yüzyılın ise tüm Türk devletlerine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Amaçlarının çağdaş bir devlet olarak cinsiyet ayrımı yapılmadan cinsiyet eşitliğinin uygulanması olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açtığı sınavlarda kadınların daha başarılı olduğunu aktardı.

Kadınların devlet yönetiminde hak ettikleri yerleri aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasında da girişimci kadınların sayısının arttığını vurguladı.

Kadın girişimcileri gelecekte en iyi noktalarda görecek olmanın bahtiyarlığı içinde olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadınlarımıza güveniyoruz. Hedeflere emin adımlarla başarıya yürümeleri bize umut veriyor. KKTC’nin böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmasının da mutluluğu içindeyiz. Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Biz başarılı Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Sizlere güveniyorum çok işler başarmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.