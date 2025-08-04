Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı makamında kabul etti.

Kabulde, Doğukan’ın antrenörü Emre Seven, babası Mehmet Ulaç ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.

-Tatar: Doğukan’ın başarıları aynı zamanda KKTC’nin hanesine yazılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, milli yüzücü Doğukan Ulaç’ın beş yaşından bu yana yoğun bir tempo içinde yüzdüğünü, çok çalıştığını söyleyerek, “Doğukan’ın bu başarısının gerek spor camiasını gerekse de gençleri ve KKTC’yi çok mutlu etmiştir.” ifadesini kullandı.

Doğukan’ın Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Takımı yarışmalarına katılması ve kabul edilmesinin kendileri için bir gurur olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Milli Takımı’na girmenin kolay bir şey olmadığının da altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü üzerinde birtakım izolasyonlar olduğunu ve bu nedenle gençlerin Türkiye milli takımları üzerinden yarışmalara katıldığını dile getirerek, “Doğukan’ımız Türkiye Milli Takımı’nda Türkiye adına yarışıyor ama herkes biliyor ki Doğukan KKTC vatandaşıdır.” dedi.

Onun başarılarının aynı zamanda KKTC’nin hanesine de yazıldığını kaydeden Tatar, Doğukan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ersin Tatar konuşmasının sonunda, Doğukan’ın başarılarının kendilerini sadece mutlu etmediğini aynı zamanda onun gençlere örnek de olduğunu belirterek, “Doğukan hiçbir zaman yalnız değildir. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman onun arkasındadır.” şeklinde konuştu.

-Doğukan Ulaç: “Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları”

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç ise konuşmasında, en son Türkiye adına Paris’te Avrupa Kupası’nda yarıştığını belirterek, hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirtti.

“Sizin, KKTC ve Türkiye’nin desteğiyle bunu başaracağıma inanıyorum.” diyen Ulaç, seneye Paris’te Avrupa Şampiyonası ve 2027 de Budapeşte’de Dünya Şampiyonası yapılacağını, amacının bu iki yarışmada da güzel dereceler alıp, 2028’deki olimpiyatlara emin adımlarla ilerlemek olduğunu kaydetti.

Ulaç, konuşmasında 24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek olan yarışmaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da davet ederek, destek istedi.

-Seven: “Doğukan dünyanın en değerli sporcuları arasında yer alıyor”

Doğukan Ulaç’ın antrenörü Emre Seven’de konuşmasında, Doğukan dünyanın en değerli sporcuları arasında olduğunu ve herkesin Doğukan’ı Kuzey Kıbrıs sporcusu olarak bildiğini vurguladı.

-Mehmet Ulaç: Doğukan beş yaşından bu yana tam 23 yıldır yüzüyor

Doğukan Ulaç’ın babası Mehmet Ulaç da Doğukan’ın beş yaşından bu yana tam 23 yıldır yüzdüğünü söyleyerek, Ulaç’ın her yarışta; KKTC için yarıştığı bilinciyle yarıştığını kaydetti.