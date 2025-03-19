Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarın Kalkanlı, 21 Mart Cuma günü de Gazimağusa’da konser verecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konserlerin yarınki konser Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) Rauf R. Denktaş Salonu’nda, 21 Mart Cuma günkü de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayında yer alacak. Konserler saat 20.00’da başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Konserler, Gazimağusa Belediyesi, ODTÜ KKK, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC Turkcell destek ve işbirliğiyle gerçekleştirilecek.