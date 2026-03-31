Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ekonomik önlemlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, güven unsurunun eksikliğine dikkat çekti. Harmancı, kamuoyunun güvenini kazanmayan yönetimlerin hazırlayacağı ekonomik paketlerin karşılık bulmayacağını ifade etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Harmancı, son yıllarda yapılan istihdam politikaları ve kamu kaynaklarının kullanımına yönelik eleştirilerde bulundu. Devlet imkanlarının belirli çevrelere aktarıldığını öne süren Harmancı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan bir yönetim anlayışının ekonomik çözüm üretme kapasitesinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Ekonomik tedbirlerin toplumsal kabul görmesi için önce siyasi ve idari güvenin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Harmancı, mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirerek görev değişiminin kaçınılmaz olduğunu savundu.