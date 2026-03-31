Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ve hayat pahalılığı tartışmaları çerçevesinde erken seçim çağrısında bulundu. Şenkul, Haziran ayında seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, yeni oluşacak hükümetin ekonomik süreci daha şeffaf ve planlı bir şekilde yönetmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şenkul, göreve gelecek hükümetin ilk altı aylık hayat pahalılığı oranını net biçimde ortaya koyması ve bütçe olanakları doğrultusunda çalışanlara yapılacak ödemeleri açıkça paylaşmasının önemine dikkat çekti. Bu yaklaşımın, özellikle emekli olacak kesimlerin ikramiyelerinde kayıp yaşanmasının önüne geçeceğini belirten Şenkul, bordrolara yansıtılacak düzenlemelerin çalışanların uzun vadeli haklarını koruyacağını kaydetti.

Özel sektöre yönelik önerilerde de bulunan Şenkul, asgari ücret artışlarının kamu ile paralel şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. Aradaki farkın ise Yerel İstihdamı Destekleme Fonu aracılığıyla karşılanabileceğini dile getiren Şenkul, bu modelin hem kamu maliyesini dengeleyeceğini hem de çalışanların alım gücünü koruyacağını vurguladı.

Açıklamasında güven unsuruna da dikkat çeken Şenkul, erken seçimle birlikte tüm kesimlerin yeniden ortak zeminde buluşabileceğini belirterek, “Niyet varsa, liyakat varsa, çözüm de vardır. Ancak bunun için önce güven ortamı sağlanmalı” mesajını verdi.