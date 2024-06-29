Çevre temizliği, dünyamızın sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahiptir. Temiz bir çevre, hem insanların sağlığını korur hem de doğal yaşamın devamlılığını sağlar. Ancak maalesef, çevre kirliliği ve atıkların yanlış yönetimi, ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya olduğu büyük bir tehdittir.

Çevre temizliğine verdiği önem ile bilinen T&T havalimanı çalışanları, bir süre önce boğaz piknik alanını temizlemişti.

T&T havalimanı çalışanları bugün de Karaoğlanoğlunda bulunan Bülbüller Sokakta deniz kenarındaki arazi içersinde biriken çöpleri temizledi.

Taş Yapı şirketinin çalışanlarından oluşan gönüllü bir grup etrafta bulunan çöp yığınlarının doğal çevreye ve ekolojik yapıya zarar vermesini engellemek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Taş Yapı yetkilileri yaptıkları açıklamada çevre temizliğine çok büyük bir önem verdiklerini ve bu konuda ihtiyacı olan her yere ulaşıp gereken temizliği yapmaya hazır olduklarını vurguladılar.