Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet törenleri 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ön lisans ve lisans mezunları diplomalarını çarşamba günü saat 19.00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yapılacak törende alacak. Söz konusu törende 1700’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edilecek.

2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, salı günü saat 19.00’da, Venedik Sarayı’nda düzenlenecek. Törende 300’e yakın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak.