Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi yıl sonu etkinliği yarın 18:30’da Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde (SAM) gerçekleşiyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yılsonu etkinliğinde Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde halkı ile bir araya gelecek.

Yılsonu etkinliği resim, seramik ve ahşap atölyelerinin eserlerinin bulunduğu serginin açılışı ile başlayacak. Etkinlikte Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi’ne bağlı ekiplerin dans, koro, jimnastik gösterileri de yer alacak.