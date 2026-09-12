Gazimağusa Belediyesi, Laguna bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla bölgede yeni trafik düzenlemesini uygulamaya koyacağını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında Laguna bölgesindeki mevcut tek yönlü trafik akışının ters yönde işletileceği, sahil yolunun ise araç trafiğine kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Uygulamanın, trafik işaretleri ve yönlendirme levhalarının yerleştirilmesinin ardından deneme süreciyle başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu sürecin tamamlanmasının ardından trafik akışının yeniden değerlendirileceği ve ihtiyaç duyulması halinde ilave düzenlemelere gidileceği ifade edildi.

Genişletilmiş Trafik Komisyonu’nun önerisiyle hazırlanan “Tek yön ring sistemi”nin, Belediye Meclisi’nin 7 Ocak tarihli toplantısında oy birliğiyle onaylandığı ve düzenlemenin bu hafta uygulamaya geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Büyük araçların bölgede güvenli geçişini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemelerin de Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerden bölgede yerleştirilen trafik levhaları ile yönlendirme işaretlerine uymaları istendi.