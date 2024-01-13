TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12. Ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşları ile birlikte, 1960 anlaşmaları öncesinde EOKA terör örgütüne karşı kahramanca mücadele etmiştir. Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye’nin desteğini de alarak dirayet ve özveriyle savunmuştur. 1960 anlaşmalarında Kıbrıs'taki iki halkın egemen olarak kayıtlara geçmesi ve Türkiye'nin garantör olarak yer almasında, hukukçu kimliğiyle büyük bir rol oynamıştır. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olan Rauf Raif Denktaş, kalplerimizdeki ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi’ndeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.

Rauf Raif Denktaş’tan aldığımız ilhamla sürdürdüğümüz milli davamızda her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyorum. Egemen eşit ve eşit statüye dayalı iki ayrı devlet politikamız merhum Cumhurbaşkanımızın bize miras bıraktığı devletimiz ve egemenlik yolunun devamıdır. O’nun yolunda ve O’nun mirasını yaşatmak asli görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun.”

ÖZTÜRKLER

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yaşamını adamış, haklı davamızın ışığı, devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete uğurlayışımızın üzerinden on iki yıl geçmiştir. Ulusal Birlik Partisi Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın ilke, ülkü ve görüşlerinin en önemli savunucularından biri olmuştur. Bizlere bıraktığı büyük mirasa, devletimize ilk günkü kararlılıkla sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Denktaş, Ulusal davamızın, varoluş mücadelemizin en önemli lideri olarak, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde her daim güçlü karakter özellikleri ve fedakârlıkları ile yaşamaya devam edecektir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ulusal birliğe verdiği önem, gelecek nesillerin özgürlüğü için ortaya koyduğu mücadele unutulmayacaktır. Denktaş, güçlü liderlik vasıfları, idealleri ve zekâsı ile sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, tüm Türk Dünyası’nın da saygısını, sevgisini ve güvenini kazanmış ender bir liderdir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın işaret ettiği değerlere, egemenliğimize sahip çıkarak, devletimizi daha da güçlendirerek, ulusal davamızı en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. Onun, mücadele azmi, halkına olan sevgisi ve fikirleri bizlere ışık tutmaya, yol göstermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin on ikinci seneidevriyesinde bir kez daha kendisini saygı ve özlem anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum.”

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Raif Denktaş'ı kaybetmenin 12’inci yıl dönümü ama O, kalplerimizde daima yaşıyor.

Denktaş, mücadelesiyle, liderliğiyle ve vizyonuyla Kıbrıs Türk halkına umut ve direnişin simgesi olmuştur.

Bugün, Denktaş'ın ardında bıraktığı mirası hatırlayarak, onun özverisi, kararlılığı ve fedakarlığıyla şekillenen bir Kuzey Kıbrıs'tan gurur duyuyoruz. O, milletimize özgürlük ve bağımsızlık mücadelesiyle örnek olmuş, Kıbrıs Türk halkının hakları için elinden gelenin en iyisini yapmış bir liderdi.

Denktaş'ı rahmet ve minnetle anarken, onun izinden gitmek, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek en büyük görevimizdir. Birbirimize kenetlenerek, Denktaş'ın hayal ettiği özgür, bağımsız ve müreffeh bir Kuzey Kıbrıs için çalışmaya devam etmeliyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş'ı bir kez daha saygı, hasret, özlem ve minnetle anıyor, aziz hatırasını önünde saygıyla eğiliyorum.”

KÜÇÜK

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölümünün 12. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında “geleceğimize sözümüz var. Sözün sözümüzdür, bizim bu ülkeye, bu devlete, bu millete senin bıraktığın mirasa sözümüz var” dedi.

Ülkemin her meydanında Denktaş’ın sesinin yankılandığını belirten Küçük, bu devleti yaşatacaklarını arkalarında Kıbrıs Türk Halkı’nın desteği ve Anavatan Türkiye’nin kudreti olduğunu söyledi.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi döneminde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyoruz”

TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adada Türk varlığının yok olmaması için en zor şartlarda mücadele vermiş bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Bu topraklarda yetişmiş en önemli liderlerden olan Denktaş, Kıbrıs’taki Türk varlığının yok olmaması için en zor ve en yetersiz koşullarda mücadele vermiş eşsiz bir devlet adamıdır” dedi

Adada Türk varlığını sona erdirmek için pek çok hile, zorbalık ve hatta teröre dayanan yollar denendiğini ifade eden Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Ama o (Denktaş) bu durum karşısında bağımsızlık ve egemenliğe olan inancından bir tek adım bile geriye atmamıştır. Tam tersine, bağımsızlığa ve egemenliğe olan sevdası, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi devletinde kendi bayrağı altında yaşama hakkına olan inancı artarak devam etmiştir. Halkını her zaman daha iyiye ve daha ileriye taşımış, bu yolda motive etmiş bir liderdir Denktaş. O halkına sadece var oluş mücadelesinde değil, sonrası için de yol göstermiş ve bir Devlet bir Cumhuriyet emanet etmiştir. Bizler O’nun ışığında büyümüş bireyler olarak, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. O’nun bize öğrettiği gibi Anavatanımız Türkiye ile bağımsızlık ve egemenliğimizden vazgeçmeden, ülkemizi daha iyiye, daha ileriye taşımak için çalışacağız. O’nu hak ettiği şekilde anmak istiyorsak eğer, bu hedefler doğrultusunda hareket etmeliyiz”

GAÜ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, GAÜ olarak ana misyonlarının devleti sonsuza kadar yaşatmak olduğunu belirtti.

Akpınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitemizin de, bağrında teşekkül ettiği ve sonsuza kadar varlığını devam ettireceği vatan toprağında; onu vatan yapabilmek adına gerçekleştirilmiş, ‘Milli Mücadele ve Onun Ölümsüz Kahramanı’ Rauf Raif Denktaş'ı edebiyete intikalinin 12'inci yılında ‘Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ olarak, şükran ve minnet ile yad’ediyor, rahmet diliyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi olarak ana misyonumuz, onun en büyük ülküsü devletimizi sonsuza kadar devam ettirmek, aziz hatıratını unutturmamak, toplumsal ve siyasal emanetleri ile manevi mirasının gereklerini yerine getirebilmek olduğunu da bir kez daha teyit ediyoruz.”

TUĞLU

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andı.

Fatma Çimen Tuğlu gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitiren Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ömrünü Türk milletine ve Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Fatma Çimen Tuğlu’nin Denktaş’ın vefatının 12. yıl dönümünde yayımladığı mesaj şöyle:

“Varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Bizlere emanet ettiği bağımsız KKTC’yi ilelebet yaşatacağız. Ruhu Şad olsun.”